هيثم نبيل يكشف تفاصيل أول تجربة تأليف له في فيلم «عيسى»

يخوض الفنان هيثم نبيل، للمرة الأولى، تجربة التأليف من خلال فيلم عيسى الذي انطلق تصويره منذ عدة أيام، ويقدم بطولته الفنان العالمي مينا مسعود بجانب عدد كبير من الفنانين.

هيثم نبيل يتحدث عن أول تجربة تأليف سينمائي

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف هيثم نبيل تفاصيل أول تجربة تأليف له فقال إن الموضوع يحتاج إلى مجهود كبير قائلا «إنت بتعمل درافت واتنين وتلاتة وتقعد وسط ورق كتير لكن هي تجربة ممتعة جدا أنا دايما بستمتع بالحاجة اللي بعملها وأنا مبحبش أكتب لمجرد يتقال إن كتبت، بحب دايما أحضر والحاجة اللي اسمي ينزل عليها تبقى حاجة قيمة».

وتابع «هيثم» قائلا، إن عيسى فيلم ساسبنس اجتماعي، تدور أحداثه حول شخص تعرض لحادث كبير فقد فيه الذاكرة، وفي رحلة البحث عن حياته يقابل كثيرا من المواقف الإنسانية والروحانية قائلا «أنا دايما بحب أقدم حاجات هادفة وبقى لنا كتير السينما كوميدي وأكشن بقى لنا كتير مفيش حاجة دراما فالعمل دا كدا جدا فيه توليفة».