«تحديث الصناعة» يشارك في معرض «Big 5 Construct Egypt»

شارك مركز تحديث الصناعة في اليوم الأول من فعاليات النسخة السادسة من معرض Big 5 Construct Egypt، خلال الفترة من 25- 27 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.

واستقبل جناح المركز خلال فعاليات معرض Big 5 Construct Egypt عددا من الزائرين الراغبين في التعرف على الخدمات الفنية، التي يقدمها المركز في هذا القطاع الهام.

كبار الموردين والمصنعين والموزعين

ويجمع معرض Big 5 Construct Egypt كبار الموردين، والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والآلات والمعدات والبرمجيات، ومن المقرر أن يستضيف الحدث أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة.

معرض Egypt Construct 5 Big

وانطلقت فعاليات معرض Egypt Construct 5 Big صباح أمس الثلاثاء، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام.