«تحديث الصناعة» يشارك في معرض «Big 5 Construct Egypt»
كتب:
محمد سعيد الشماع
04:59 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
جانب من المعرض
شارك مركز تحديث الصناعة في اليوم الأول من فعاليات النسخة السادسة من معرض Big 5 Construct Egypt، خلال الفترة من 25- 27 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.
واستقبل جناح المركز خلال فعاليات معرض Big 5 Construct Egypt عددا من الزائرين الراغبين في التعرف على الخدمات الفنية، التي يقدمها المركز في هذا القطاع الهام.
كبار الموردين والمصنعين والموزعين
ويجمع معرض Big 5 Construct Egypt كبار الموردين، والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والآلات والمعدات والبرمجيات، ومن المقرر أن يستضيف الحدث أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة.
معرض Egypt Construct 5 Big
وانطلقت فعاليات معرض Egypt Construct 5 Big صباح أمس الثلاثاء، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام.