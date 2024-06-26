رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«تحديث الصناعة» يشارك في معرض «Big 5 Construct Egypt»

كتب:

محمد سعيد الشماع
04:59 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
جانب من المعرض

جانب من المعرض

شارك مركز تحديث الصناعة في اليوم الأول من فعاليات النسخة السادسة من معرض Big 5 Construct Egypt، خلال الفترة من 25- 27 يونيو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.

واستقبل جناح المركز خلال فعاليات معرض Big 5 Construct Egypt عددا من الزائرين الراغبين في التعرف على الخدمات الفنية، التي يقدمها المركز في هذا القطاع الهام.

كبار الموردين والمصنعين والموزعين

ويجمع معرض Big 5 Construct Egypt كبار الموردين، والمصنعين والموزعين لعرض حلولهم المبتكرة في مواد البناء، والآلات والمعدات والبرمجيات، ومن المقرر أن يستضيف الحدث أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة.

معرض Egypt Construct 5 Big

وانطلقت فعاليات معرض Egypt Construct 5 Big صباح أمس الثلاثاء، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام.

اقرأ المزيد:

حلقة نقاشية عن تطوير البنية التحتية في مصر ضمن معرض «Big 5 Construct»

7 معلومات عن معرض Egypt Construct 5 Big.. انطلق اليوم

انطلاق فعاليات معرض «Egypt Construct 5 Big» بمركز مصر للمعارض الدولية

انطلاق فعاليات النسخة السادسة من معرض «Big 5 Construct Egypt» بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية وعالمية
بقلم محمد سعيد الشماع