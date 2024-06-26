«القاهرة الإخبارية» تبرز معاناة الفلسطينيين: «غزة تتجه نحو المجاعة»

عرض برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «القصف والجوع والأمراض.. ثالوث الموت في قطاع غزة».

وقال التقرير: بخطى متسارعة، تتجه غزة نحو المجاعة مع استمرار جيش الاحتلال في قطع كل السبل التي يمكن أن تبقي الفلسطينيين على قيد الحياة، وبلا جدوى ترتفع الأصوات الدولية والأممية محذرة من كارثة إنسانية تعصف بأكثر من مليونين من السكان المحاصرين تحت القصف جراء تعمد جيش الاحتلال سياسة الأرض المحروقة المصحوبة بالمجازر الدامية المتواصلة في القطاع المحاصر والمنكوب.

واستكمل التقرير: إبادة جماعية تتم بكل الأسلحة وأحدثها، حولت غزة إلى أكوام من الدمار والأنقاض، وبدلت حاله إلى مكان لا يصلح للحياة، فالقتل والقصف طال كل شئ، طال البشر والحجر والشجر، لم تعد هناك مناطق أو أحياء في غزة لم يتم اجتياحها، ولم تعد هناك أهدافا عسكرية أو مدنية وبنى تحتية إلا وتم ضربها أو استهدافها مرات ومرات.

وأضاف: الآثار البيئية للدمار الذي خلفته الحرب المستمرة بلغت مستويات غير مسبوقة، وعداد الشهداء والمصابين لا يتوقف.. ومساحات الدمار والأنقاض في ارتفاع مستمر فما خلفته الحرب حتى الآن وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة يبلغ 39 مليون طن من الأنقاض ما يعادل 107 كيلوجرامات من الأنقاض لكل متر مربع في غزة.

وبحسب تقارير مختلفة، فقد ألقى جيش الاحتلال من الذخائر والمتفجرات ما يكفي لتدمير غزة عشر مرّات، وكل هذه المتفجرات تجد طريقها إلى تدمير كامل وشامل للإنسان والبيئة في منطقة جغرافية هي الأكثر كثافة في العالم ولا تزيد عن 365 كيلومتر مربع.

ورغم نزيف الدماء ومشاهد الدمار، فكلما أوغل جيش الاحتلال في رمال غزة ومستنقعها كلما زادت خسائره، وتولد لدى جنوده الشعور بأن هذه الحرب بلا جدوى أو أهداف أو آفاق واضحة.. لا شيء سوى القتل والتدمير.