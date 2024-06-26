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دير السيدة العذراء بالبرموس يعتذر عن استقبال الزوار يومي 29 و30 يونيو الجاري

كتب:

مريم شريف
12:57 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
الأديرة القبطية

الأديرة القبطية

أكد الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالبرموس، على عدم استقبال الدير أي رحلات أو زيارات خلال يومي 29 و 30 يونيو الجاري حيث يغلق الدير أبوابه على الرهبان في تلك الأيام، على أن يعود لاستقبال الزوار من صباح يوم الاثنين 1 يوليو المقبل.

بيان الدير 

وتابع الأنبا إيسيذوروس في بيان: «يعتذر الدير عن استقبال الزائرين سواء أفراد أو رحلات أو طالبي الخلوة وذلك يومي السبت والأحد 29 و 30 يونيو الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد شفيع الدير القوي القديس الأنبا موسى، حيث تقتصر المشاركة في الاحتفال على رهبان الأديرة فقط، على أن يستقبل الدير الجميع اعتبار من صباح يوم الاثنين 1 يوليو المقبل، مضيفا نرجو عدم توقع قبول أية استثناءات في هذا الأمر».

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القديس الأنبا موسى يوم 1 يوليو المقبل، بحسب كتاب السنكسار، بإقامة القداسات والاحتفالات وقراءة سيرة القديس في القداس.

وعرف الأنبا موسى، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه رمزًا للتحول الكامل من حياة الشر إلى حياة الطهارة والنقاوة، فقيل عنه أنه لا توجد رذيلة لم يكملها، لكنه اعترف علانية في الكنيسة بجميع خطاياه وقبائحه الماضية، وسكن في بادئ الأمر مع الرهبان.

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