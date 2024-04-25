الأديرة القبطية تغلق أبوابها خلال أيام أسبوع الآلام 2024

أعلن عدد من الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية غلق أبوابها خلال فترة أسبوع الآلام 2024، والذي يبدأ من يوم السبت المقبل المعروف باسم سبت لعازر في الكنيسة عقب الاحتفال بجمعة ختام الصوم 2024.

الأديرة تغلق أبوابها خلال أسبوع الآلام

وأعلن دير السيدة العذراء ويوحنا الحبيب بطريق الإسماعلية عن عدم استقبال الزائرين أفراد أو رحلات أو طالبي خلوة روحية، اعتبارا من يوم اثنين البصخة الموافق 29 أبريل الجاري وحتى الاحتفال بيوم سبت النور الموافق 4 مايو المقبل على أن يعود الدير فتح أبوابه صباح يوم الأحد عيد القيامة المجيد.

كما أعلن الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان، عن توقف استقبال الزائرين من يوم اثنين البصخة الموافق 29 أبريل الجاري وحتى الاحتفال بيوم سبت النور الموافق 4 مايو المقبل.

فيما أصدر الأنبا أغابيوس، رئيس دير الأنبا بيشوي، أعلن فيه غلق أبواب الدير خلال أيام البصخة المقدسة من يوم الاثنين وحتى سبت النور 4 مايو على أن يفتح الدير أبوابه صباح يوم الأحد عيد القيامة المجيد.

كما أعلن الأنبا توماس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا، عن غلق أبواب الدير يوم الاثنين 29 أبريل وحتى يوم 6 مايو شم النسيم على أن يعود الدير فتح أبوابه يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل.