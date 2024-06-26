في 4 بنوك.. ما هي حدود السحب والشراء بالبطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر؟

رفعت مجموعة من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حدود استخدمات بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر بنسبة 50%، ومنها «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي CIB، بنك QNB، بنك التعمير والإسكان».

حدود السحب والشراء باستخدام البطاقات الائتمانية

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل حدود السحب والشراء باستخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر في 5 بنوك ضمن القطاع المصرفي المصري.

حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية بنك مصر:

أعلن بنك مصر، رفع حدود البطاقات الائتمانية 50% بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية البنك الأهلي المصري:

رفع البنك الاهلى المصري، حدود الإنفاق ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%؜، لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج.

حدود الانفاق الدولية لبطاقات ائتمان البنك التجاري الدولي مصر- CIB:

أولاً: حدود السحب الشهري خارج مصر:

- قطاع prime ارتفع إلى 3500 جنيه.

- قطاع plus ارتفع إلى 5000 جنيه.

- قطاع Wealth ارتفع إلى 8000 جنيه.

- قطاع private ارتفع إلى 10.500 جنيه.

- قطاع Business banking ارتفع إلى 4000 جنيه.

قطاع Corporate ارتفع إلى 4000 جنيه.

حدود الشراء الشهري خارج مصر:

- قطاع prime ارتفع إلى 100 ألف جنيه.

- قطاع plus ارتفع إلى 175 ألف جنيه.

- قطاع Wealth ارتفع إلى 250 ألف جنيه.

- قطاع private ارتفع إلى 300 ألف جنيه.

- قطاع Business banking ارتفع إلى 175 ألف جنيه.

- قطاع Corporate ارتفع إلى 250 ألف جنيه.

حدود الإنفاق الدولية لبطاقات البنك التجاري الدولي مصر- CIB داخل مصر:

حدود الشراء الشهري داخل مصر:

- قطاع prime ارتفع إلى 75000 جنيه.

- قطاع plus ارتفع إلى 75000 جنيه.

- قطاع Wealth ارتفع إلى 100000 جنيه.

- قطاع private ارتفع إلى 100000 جنيه.

- قطاع Business banking ارتفع إلى 100000 جنيه.

- قطاع Corporate ارتفع إلى 100000 جنيه.

حدود المشتريات، بطاقات بنك QNB داخل مصر:

- بطاقات ماستركارد ستاندر: 5 آلاف جنيه.

- بطاقات فيزا كلاسيك وفيزا جولد: 20 ألف جنيه.

- بطاقة ماستركارد تيتانيوم: 25 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا تيتانيوم: 35 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا سيجنتشر: 50 ألف جنيه

- بطاقة فيزا انفينت/ ماستركارد وورلد إيليت: 75 ألف جنيه.

حدود المشتريات والسحب بطاقات QNB خارج مصر:

- بطاقات ماستركارد ستاندرد: 25 ألف جنيه، وزيادة حد السحب النقدي إلى 1000 جنيه.

- فيزا كلاسيك: 75 ألف جنيه وحد السحب النقدي إلى 1500 جنيه.

- بطاقات فيزا جولد: 75 ألف جنيه، وحد السحب النقدي ليصبح 1500 جنيه.

- بطاقات ماستركارد تيتانيوم: 75 ألف جنيه، وحد السحب النقدي إلى 1500 جنيه،

- بطاقات فيزا بلاتينيوم: 125 ألف جنيه.

- بطاقة فيزا سيجنيتشر: 175 ألف جنيه، وحد السحب النقدي إلى 3000 جنيه.

- بطاقات فيزا انفينت و ماستركارد وورلد ايليت: 200 ألف جنيه، وحدود السحب النقدي 4500 جنيه لكل منهما.