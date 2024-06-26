3 أرقام قياسية لأحمد عز بعد عرض فيلم ولاد رزق 3 القاضية

إيرادات غير مسبوقة حققها فيلم ولاد رزق 3 القاضية بدور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، والتي تجاوزت حاجز الـ 13 مليون دولار، وفقا لبيانات جهات التوزيع في البلدان العربية.

وتسبب فيلم ولاد رزق 3 القاضية في تحقيق أحمد عز 3 أرقام قياسية في مسيرته السينمائية، ترصدها الوطن خلال السطور المقبلة.

- أول الأرقام، كان بتحقيق الفيلم أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية بعد تجاوزه لحاجز 170 مليون جنيه بعد 13 يوما من طرحه بالسينمات المصرية، وذلك وفقا لما أعلنه الموزع السينمائي محمود الدفراوي في البيانات اليومية الصادرة منه بالإيرادات.

- ثاني الأرقام، كان بتحقيق الفيلم أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية بـ 23 مليون 113 ألف، 259 جنيها وفقا لبيانات الدفراوي.

- أصبح أحمد عز بعد عرض فيلم ولاد رزق 3 القاضية، أول ممثل مصري تتعدى إيرادات أفلامه منذ عرض أولى بطولاته السينمائية إلى الآن حاجز الـ 670 مليون جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق القاضية

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3 القاضية، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، منهم كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، فيدرا، رزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.