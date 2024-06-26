القوات الروسية تستهدف كتيبة أوكرانية بضواحي نيكولايف كتب: شريف سليمان 02:15 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024 الجيش الروسي استهدفت القوات الروسية كتيبة أوكرانية بضواحي نيكولايف جنوب أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي يسيطر على بلدة أندريفكا في دونيتسك «القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي يقصف منشأتين لتخزين الغاز في أوكرانيا القاهرة الإخبارية: الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة فوديان شرق أوكرانيا الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة هورليفكا شرقي أوكرانيا خسائر ضخمة خلال أسبوع.. الجيش الروسي يٌعمق جراح أوكرانيا بـ7285 قتيلا الجيش الروسي: دمرنا 6 مسيرات أوكرانية في منطقة لوجانسك الجيش الروسي الدفاع الروسية أوكرانيا روسيا بقلم شريف سليمان