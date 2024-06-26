رابط منح دراسية ممولة بالكامل في 2024.. التفاصيل والشروط

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل منح دراسية ممولة بالكامل في 2024 من الجامعات الأجنبية المرموقة باليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغيرها من الدول، والتي يتم الإعلان عنها دوريا عبر الموقع الإلكتروني، بعد الكشف عنها عبر المنصات الرسمية للوزراة و الجامعات.

رابط منح دراسية ممولة بالكامل في 2024

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يمكن للطلاب الراغبين في الدراسة خارج مصر الدخول إلى رابط منح دراسية ممولة بالكامل في 2024، للاطلاع على كافة التفاصيل والاشتراطات للمنح الدراسية المتاحة سواء لمراحل البكالوريوس أو الدراسات العليا سواء ماجستير أو دكتوراة.

وتابعت المصادر، أن اختيار الطلاب يكون من قبل الدول المانحة حال تحقق اشتراطات المنحة، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمنح الدراسية الداخلية لطلاب الثانوية العامة، فيتم الكشف عنها من قبل الوزراة مع ظهور نتيجة الثانوية العامة من كل عام.