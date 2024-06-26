آيات لفك الكرب الشديد.. احرص على تلاوتها بيقين للتخلص من الهموم

مع اشتداد الكرب وزيادة الهموم، يبحث المسلم عن آيات من القرآن الكريم، تساعده على الشعور بالراحة والتخفيف من آلامه وهمومه، ونوضح في السطور التالية أبرز السور والآيات القرآنية التي يمكنك ترديدها للتخلص من همومك.

آيات تخلصك من الهم والكرب

قراءة القرآن الكريم من أعظم الأدوية لعلاج الهم والكرب، حسب ما أكده الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى عدد من السور والآيات المُجربة التي يُمكن ترديدها بيقين لإزالة الهّم والغم.

وقال الورداني إن من بين الآيات التي تريح القلب آية الكرسي، حيث يقول الله في محكم آياته: «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

الداوم على ترديدها

تعتبر الفاتحة والبقرة من السور التي تساعد المسلم على إزالة الهم والغم، بحسب ما قال الورداني في تصريحات تليفزيونية، وكذلك تساعد المداومة على قراءة آيات سور «الإخلاص، والفلق، والناس» في تفريج الكربات وإزالة الهموم.

ويُمكن ترديد بعض الأدعية والأذكار التي تساعد على تفريج كرب المسلم، أوضحتها دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، كالتالي:

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.