أمين الفتوى يوضح فضل الصلاة المنجية.. تدفع الهم والبلاء

الصلاة على النبي هي عمل يُثنى عليه في الإسلام؛ ووسيلة للتقرب إلى الله لتحقيق البركة في الحياة، وتدخل الصلاة على النبي ضمن أعظم الأعمال الدينية؛ حيث يشير القرآن الكريم والسنة النبوية إلى فضلها وأهميتها، وتكون الصلاة على النبي عبادةً تُعين على تطهير النفوس وزيادة الإيمان والتواصل الروحي، ومنها صيغة الصلاة المنجية، وأيضا من فوائد الصلاة على النبي أنها تعتبر النور الذي يُضيء في القلوب والدفع عنها للهموم والبلاء.

صيغة الصلاة المنجية

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الصلاة على النبي بصيغة معينة هي الصلاة المنجية، ونصها «اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات».

فضل الصلاة المنجية

وأشار وسام في لقاء تلفزيوني، إلى أنها صلاة على النبي مجربة بهذه الصيغة وأنها سبب في النجاة لذلك سميت الصلاة المنجية وأصلها ورد عن بعض السلف الصالحين وأرشد إليها في منام عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سببا في نجاتهم من أمواج بحار عاتية، لافتا إلى أن سيدنا عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على نبيكم فأحسنوا الصلاة عليه فإن ذلك معروض عليه.