دعاء قبل الفجر.. كلمات تشرح القلب وتزيح الهم

دعاء قبل الفجر من الأدعية التي يكثر البحث عنها خاصة في الساعات الأولى من الليل وقبيل وقت الفجر، وهو وقت خصه الله- عز وجل- بقدسية خاصة، إذ ينزل الله- تبارك وتعالى- كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول: «هل من داعٍ فأستجيبُ لهُ هل من سائلٍ فأعطيهُ، هل من مستغفرٍ فأغفرُ له، حتى يطلع الفجر»، وورد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قوله: «لا يَرُدُّ القَضَاءَ إلا الدُّعاء».

دعاء قبل الفجر

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه لا توجد صيغة محددة في دعاء قبل الفجر، ولكنها ساعة مباركة يستحب للمسلم أن يدعو فيها بما يشاء لنفسه ولأهله ولأصحابه، وذلك حتى يغتنم من فضلها ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها:

- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب».

- «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب».

- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير».

- «اللهم إن كان رزقي في السماء فأهبطه وإن كان في الأرض فأظهره وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلا فكثره وبارك اللهم فيه».

- «اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك».

دعاء قبل الفجر مستجاب

ومن دعاء قبل الفجر المستجاب الذي يمكن الاستعانة به:

- «اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولانصب إنك على كل شيء قدير».

- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك واجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

- «اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا».

- «يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».