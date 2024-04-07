قناة الناس تعرض تلاوة تزيل الهم بصوت الشيخ محمد إسماعيل نور الدين

عرضت قناة الناس تلاوة تزيل الهم بصوت الشيخ محمد إسماعيل نور الدين دولة التلاوة موفد وزارة الأوقاف لدولة فنزويلا.

أصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة

وتحت شعار سفراء دولة التلاوة تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم، بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

برامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان العام الماضي 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.