«ابتسام» تبدع في رسم البورتريه بالفحم بالمنوفية: «بحلم يكون عندي معرض»

اعتادت منذ صغرها على إمساك الألوان والفرشة والقلم لرسم كل ما تراه أمام عينيها كي تعبر عن مشاعرها، فالرسم بالنسبة لها ليس فقط موهبة بل شغف ينبغي تنميته، ومع مرور الوقت، أصبحت محترفة في البورتريه بالفحم والرصاص، وتستطيع رسم لأي شخص أمامها خلال ساعتين فقط، حتى اشتهرت «ابتسام» بين أصدقائها ومعلميها، وتشارك في المناسبات الثقافية المختلفة.

«بكون في ملكوت تاني وبحس بالسعادة وأنا برسم»، هكذا تحدثت ابتسام شوقي المقيمة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، عن سر حبها لتلك الهواية، مشيرة إلى أنها بدأت الرسم منذ عمر 10 سنوات عندما كانت في المرحلة الابتدائية، وشجعها جميع من حولها ودعمها لتنمية موهبتها.

رسم البورتريه بالفحم والرصاص

تروي الفتاة ذات الـ20 عامًا لـ«الوطن»، أنّ أكثر شيء تحبه هو رسم البورتريه بالفحم والرصاص إضافة إلى أنواع أخرى مثل «الألوان - الفحم والاسود والراصاص - الجرافيك - 3D - جداريات - لوحات خشبية - صباغة»، كما أنها تسعى دائما إلى تطوير موهبتها كي تحسن من كفائتها.

ابتسام: نفسي يكون عندي معرض

وتتمنى الطالبة في كلية التربية النوعية، أنّ يصبح لها معرضًا لرسم البورتريهات، وأن تستطيع تدريب أكبر عدد ممكن من الأطفال والطلاب على فن الرسم لأنها تحرص على نقل خبراتها وتعليم من له الرغبة في دخول هذا المجال، من خلال مشاركتها في المناسبات الثقافية المختلفة.

حصلت ابنة محافظة المنوفية على العديد من شهادات التقدير والدروع من خلال مشاركتها في قصر الثقافة والمناسبات التي تنظمها كليتها، مشيرة إلى أنّ والديها هما أكبر داعم لها على الإطلاق ويوفران لها الاحتياجات كافة الخاصة بالرسم.