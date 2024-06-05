كوكتيل مواهب.. «آية» تُنظم كورسات لتعليم الرسم للأطفال وتبدع في الهاند ميد

بدأ شغفها بحُب الرسم منذ المرحلة الابتدائية مُروراً بالمرحلة الإعدادية حتى المرحلة الثانوية، وحرصاً منها على ثقل موهبتها بالدراسة قررت الالتحاق بكلية التربية النوعية قسم «التربية الفنية» بجامعة كفر الشيخ، لتدعم الموهبة بالدراسة، حتى تخرجت من الكلية وهي مولعة بحب الفنون.

«آية» تجمع بين فنون الرسم والهاند ميد وتصميم الديكورات

آية عصام بغدوة، صاحبة الـ26 عاماً، ابنة محافظة كفر الشيخ، جمعت بين فنون الرسم والهاند ميد وتصميم الديكورات حتى عرفها الجميع، وباتت تُطلب بالاسم من كل من يعرفونها، لتزيين الحضانات، وحفلات أعياد الميلاد، والخطوبات، وغيرها من المناسبات المختلفة.

تقول: «بدأ شغفي في الرسم من ابتدائي وكنت بحب أدخل مسابقات في المدرسة دائماً وأتعلم حاجات خاصة بالموهبة ودخلت قسم تربية فنية بكلية التربية النوعية علشان أتعلم أكتر، واتخرجت بتقدير عام جيد جداً، وحالياً بعطي كورسات رسم وهاند ميد للكبار والأطفال وبنظم حفلات وديكورات متنوعة، ولما والدي اتوفي تحديت نفسي أكتر وبقيت أضغط نفسي في الشغل عشان أنسى حزني على وفاته، وكمان عشان أعمل حاجة تشرفه».

رغم عدم قدرة الكثيرون على التعامل مع الأطفال إلا أنّ «آية» تمتعت بالصبر وحرصت على تعليم فنون الرسم للأطفال: «بعلم الأطفال أساسيات الرسم من أول مسكة القلم بطريقة صحيحة اللي تختلف تماماً عن مسكة القلم في الكتابة، وبعلم الأطفال الرسم خطوة بخطوة، وتستخدم طريقة الحروف والأرقام وبحولها لرسم بسيط، والطريقة دي فعالة جداً مع الأطفال لأنها بتثبت معاهم، وبالنسبة للكبار بعلمهم إزاي يقسموا الرسم بالنسب، وطريقة الظل والنور، ودرجات الأقلام، وبكون حريصة إني أستخدم أقلام الرصاص والفحم».

تصميم أشكال مؤثرة وممتعة وتعليمية للأطفال

تختار «آية» في الديكورات التي تقوم بتصميمها أشكال مؤثرة وممتعة وتعليمية للأطفال: «بالنسبة للديكورات بختار أشكال مؤثرة وممتعة وتعليمية للأطفال زي البيت الريفي وكل متعلقاته، والمناسبات الدينية والثقافية المختلفة زي شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إني بعمل ديكورات عن الفواكه والخضروات والبيئات المختلفة، وبستخدم الألوان والورق وحاجات من البيئة بتكون غير مستغلة، وأنا بعيد تدويرها زي الزجاج والبلاستيك والكرتون والفوم».

وقت وجهد كبير تبذله «آية» في تعليم الأطفال فنون الرسم والهاند ميد: «بالنسبة للرسم هو بيحتاج ممارسة وبيتحسن بده فامش كتير بيتقبل فكرة إنه عادي هتعلم والرسم هيتحسن بالممارسة فبعالج صورة الإحباط دي طول الوقت مع المُتعلم أما في شغل الديكورات والهاند ميد مع الأطفال هو إنّ الشغل بيكون لازم نستخدم بعض الآلات الحادة وده بياخد وقت ومجهود كبير جداً فبتعب جداً مع الأطفال في تعليمهم، وده بيسبب ضغط كبير عليا، وكمان التحضير علشان أطلع أحسن صورة ليهم وللشغل، وكله بيهون لما بلاقيهم اتعلموا وفرحانين».