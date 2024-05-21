شاب من سوهاج يبدع في الرسم بدخان الشمع.. اكتشف موهبته بالصدفة

بطريقة غريبة وغير مألوفة، أبدع «أبانوب يوسف» بالرسم بدخان الشمع، المشوار الذي بدأه منذ خمس سنوات ومستمر فيه حتى الآن، اكتشف موهبته تلك عن طريق الصدفة، ورغم أنه خريج كلية التجارة، إلا أن موهبته الاستثنائية حفزته على خوض التجربة.

يروي ابن سوهاج لـ«الوطن»، كيف بدأ في الرسم باستخدام دخان الشمع؟ ويشرح الطريقة التي نستعرضها في السطور التالية.

السر في الفحم

يشرح صاحب الـ25 عامًا تجربته بالرسم عن طريق الدخان الناتج عن الشمع، الموهبة التي اكشفها بالصدفة قبل حوالي 5 سنوات تقريبًا، وهي الفترة التي ذكر أن موهبته فيها لم تكن متطورة مثل الآن: « الموضوع جه صدفة، اكتشفت أن عود الكبريت لما بتولعه خامته بتبقى زي الفحم وده كويس للرسم بالنسبة لي، وبالصدفة بفتح ورقة لقيت الدخان اللي طالع من العود عامل لون أسود كويس، لكن بتتمسح بسرعة».

الأمر الذي أذهل يوسف وجعله يكرر التجربة لكن بشكل مدروس أكثر، وبعد عدة محاولات ناجحة وأخرى فشلت وذلك لأن التحكم بالدخان أمر في غاية الصعوبة، نجح الأمر مع ابن سوهاج أخيرًا :«كررت التجربة كتير وحاولت أدرس وأطور إزاي أظبطها، في منهم نجح وفي لأ؛ وده لأن التحكم في الدخان كان صعب عليا، لحد ما ظبطت معايا».

كنت هولع في الشقة

تحدث ابن سوهاج عن معاناته في محاولة للتحكم في الدخان، قائلًا إنه تسبب في حرائق في منزله عدة مرات في سبيل نجاح تجربته: «ولعت في شقتنا كذا مرة بسبب الموضوع ده، بس ربنا ستر»، كما يحكي صاحب الـ25 عامًا عن المشاكل التي واجهته في تلك التجربة : «بعمل الورقة كلها بالدخان، وبعدين برسم بفرشة على الورقة، والموضوع كان صعب جدًا».

مفيش دعم

بالرغم من صعوبة ما يقوم به يوسف، إلا أنه في المقابل لم يتلق الدعم الذي كان ينتظره نظير موهبته، لكنه أوضح أنه مستمر بها لحبه لها: «الموضوع صعب، بس رسمة فيروز وميسي كانو الأصعب، ورغم كده مفيش دعم من أي حد، لكن أنا مستمر في موهبتي وبحبها».