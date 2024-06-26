طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو اليوم

يؤدي طلاب القسم العلمي في الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، امتحان مادة النحو، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2023 - 2024، حيث ستفتح اللجان أبوابها للطلاب في تمام التاسعة صباحًا.

عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32 ألفًا و319 طالبًا، و27 ألفًا و927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59 ألفًا و169 طالبًا، و36 ألفًا و977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156 ألفًا و392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

ضوابط الامتحانات في المعاهد الأزهرية

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، استعداداً لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

كما تم التشديد والتأكيد على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، وتحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.