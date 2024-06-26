سيدة فلسطينية تروي تفاصيل مهاجمتها بكلب إسرائيلي: «رفضت أترك بيتي»

أظهرت ثوان وجيزة من مقطع فيديو جريمة جديدة من جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق مسنة فلسطينية، جرى مهاجمتها من قِبل كلب بوليسي أطلقه جيش الاحتلال نحوها في منزلها بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة، ما تسبب لها في نزيف وكسور.

تفاصيل ما حدث مع المسنة الفلسطينية

وبحسب مقطع الفيديو، المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تم تصويره من كاميرا تم تركيبها أعلى الكلب البوليسي، قد تعرضت المسنة الفلسطينية لتنكيل وانتهاكات مثل غيرها من مئات آلاف الفلسطينيين وذلك بعد رفضها ترك منزلها.

والمسنة الفلسطينية، هي دولت عبد الله الطناني، البالغة من العمر 67 عامًا، وعقب الجريمة الوحشية التي تعرضت لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، روت في لقاء تلفزيوني ما حدث لها، مؤكدة أن قوات الاحتلال أطلقت كلبًا عليها وعضها في فراشها أثناء نومها، وبعدها تم سحبها خارج غرفتها.

وأكدت «دولت» أنها رفضت ترك منزلها مما جعلها تتعرض لإصابات خطيرة من النهش والكسور والنزيف، وحتى الآن تعاني مع انعدام الأدوية وخروج المستشفيات خارج الخدمة بقطاع غزة.