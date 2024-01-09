«بتزحف على الأرض».. لحظة إنقاذ مسنة فلسطينية من قناص الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

منذ بدء الاحتلال الإسرئيلي حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة، لم يتوقف عن ارتكاب جرائمه البشعة التي لا يرحم بها لا الصغار أو حتى كبار السن والنساء، فبكل قسوة ارتكبوا مجازر مختلفة راح ضيحتها آلاف الشهداء الأبرياء، وتدمير العديد من المباني أصبحت مجرد ركام ورمادية اللون.

لحظات ومشاهد مأساوية عديدة وثقها الصحفيون الفلسطينيون وشباب غزة في أحداث الحرب التي شنها الاحتلال على هذا الشعب المكلوم، كان منها مشهد مسنة فلسطينية كانت تزحف على الأرض، ممسكة في «حبل» طويل يحاول بعض الشباب إنقاذها من استهداف الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصابها قناص بجيش الاحتلال، وفقا لمقطع فيديو تم تداوله على إحدى وسائل الإعلام الفلسطينية وعبر منصات التواصل.

أصابها قناص من جيش الاحتلال

ولم يكن هناك سبيل لإنقاذها إلا بجرها من منطقة الاستهداف

هذا هو الحال اليومي للحياة في غزة ولكن للأسف لا توجد كاميرا توثق لكم كل شيء pic.twitter.com/AEvKANn107 — Khaled Safi خالد صافي (@KhaledSafi) January 6, 2024

إنقاذ مسنة فلسطينية من الاحتلال

أظهر مقطع الفيديو مدى المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خاصة النساء، ولكن في نفس الوقت أبرز مدى شهامة وشجاعة شباب غزة، الذين نجحوا في إنقاذ السيدة الفلسطينية المسنة بعد أن استهدفها جيش الاحتلال اللعين.

معاناة أهالي غزة

لم تقتصر المعاناة التي يعيشها أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية عند هذا الحد، لكن هناك العديد والعديد من المشاهد المأساوية التي فطرت قلوب العالم بأجمعه، كانت آخرها لحظة استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح، نجل الصحفي وائل الدحدوح، وزميله الصحفي مصطفى ثريا بقصف إسرائيلي استهدفهما غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة أثناء تواجدهما داخل سيارة العمل، الأمر الذي أحزن قلوب الجميع نظرا لفقدان الصحفي وائل الدحدوح شخصا جديدا من عائلته بعد ارتقائهم في بداية الحرب، ولكن رغم ذلك إلا أنه ما زال صامدا على جرائم الاحتلال وراضيا بقضاء الله ليردد: «لم نجزع للحظة أو نفقد الثقة في الله».