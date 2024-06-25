مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 درجة بالقاهرة بعد اعتمادها رسميًا

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن عدد المدارس التي تقبل بمجموع 170 درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023/2024، وذلك بعد اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الأدنى لمجموع القبول بمدارس الثانوي العام الرسمي وهو 232 درجة.

مدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 درجة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان، أنه يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ولم يستطيعو الالتحاق بالثانوية العامة بسبب قلة المجموع، الالتحاق بمدارس بعد الإعدادية بمجموع 170 درجة وهي:-

القبول بالصف الأول الثانوي

- الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة أما فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى لتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة.

- الحد الأدنى للالتحاق بالفصول المهنية الملحقة على المدارس الصناعية 165 درجة للإعدادية المهنية والإعدادية العامة والأولوية لطلبة الإعدادية المهنية.

- الحد الأدنى للقبول بنظام الخدمات صناعي 170 درجة لكل من الشعب «الكهربية والميكانيكية والتبريد والتكييف والسيارات ، و145 درجة لباقي لشعب».

- جميع المدارس التجارية الخاصة الحد الأدنى 140 درجة.

- جميع المدارس الفندقية الخاصة الحد الأدنى لها 140 درجة.