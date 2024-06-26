قرار مهم من «النقل» بشأن ضوابط استخراج الجواز البحري

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير النقل، المتضمن بعض ضوابط استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادات الطبية الدولية للبحارة، وتضمن إقرار التعريف بمعني طالب هندسي بالخارج.

إجراءات استخراج الجواز البحري

وتضمنت المادة الثانية من القرار يتبع في شأن إجراءات استخراج الجواز البحري، والشهادة الطبية الدولية للطالب البحري/ الهندسي بالخارج والدارس بمعهد بحري معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

كما تضمن مادته الثالثة على كل طالب بحري/ هندسي بالخارج التحق بالدراسة بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج ويرغب في الحصول على الجواز البحري أن يتقدم بالمستندات المتطلبة لاستيفاء الاشتراطات التالي ذكرها بعد إلى السلطة.

وتناول القرار أيضًا أن يكون طلب الاستخراج للجواز البحري صادرا من المعهد البحري المعترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج محدد به السنة الدراسية والتي أتم بها الطالب دراسة المرحلة النظرية بالقسم البحري / الهندسي بالخارج ومعتمد من سفارة جمهورية مصر العربية في الدولة التابع لها السلطة البحرية المختصة بالخارج وموثقًا.