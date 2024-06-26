رئيس إذاعة القرآن الكريم: الشباب أكثر الفئات المستهدفة بالشائعات لأنهم حماة الوطن

أكد الدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرآن الكريم، أنّ وسائل الإعلام كان لها دورا مهما في تحقيق التناسب في المجتمع وزيادة وعي المواطن، وكان لها جانب مهما في تجاوز الأزمات، موضحا أنّ استقرار البلاد دائما يتمثل في مسألة البحث عن الاستقرار والتنمية، وهذا لم يأت إلا من خلال الوعي الصحيح.

وقال «سليمان» خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، إنّه لابد من زراعة الوعي لدى الشعب بكل طوائفه، في ظل الصراعات الكثيرة التي اصطدم بها الشعب المصري، مشيرا إلى أنّ الشباب هم أكثر فئة مستهدفة لنشر الشائعة لأنهم حماة الوطن.

وأوضح أن ثورة 30 يونيو حققت لنا مزيدا من البعد عن هذه الصراعات المختلفة، لأن الوعي الذي نريده هو زراعة الاستقرار والأمن والطمأنينة وعدم ترديد الشائعات، ودورنا كوسائل الإعلام لابد وأن نعمل على كيفية القضاء على الشائعات التي تنتشر من خلال الطوائف المختلفة لجنبات الشعب بأكمله.