سعر التوكيل في الفترة المسائية بالشهر العقاري؟.. مصدر يُجيب

مصلحة الشهر العقاري الحكومية تتبع وزارة العدل، ومن منطلق التسهيل علة المواطنين، اتخذت الوزارة في وقت سابق قرارا بتشغيل الشهر العقاري في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساء.

سعر التوكيل في الفترة المسائية

قال مصدر بالشهر العقاري، في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر التوكيل في الفترة المسائية 161 جنيهاً، تشمل التكلفة الأساسية وهي 61 جنيها، إضافة إلى 100 جنيه مقابل خدمة الفترة المسائية، مشيراً إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج كل أنواعه التوكيلات «عام - خاص - رسمي شامل - بنوك».

وأضاف، أن الوزارة أتاحت حجز التوكيلات في فروع الشهر العقاري المميكنة أون لاين من خلال تطبيق «أرغب» في عمل توكيل في الموعد الذي يتناسب مع العميل، التي تبدأ من 5 مساء وحتى 9 مساء، حتي يتسني للعميل اختيار الموعد الذي يتناسب معه.

153 فرعا يعمل خلال الفترة المسائية

وأوضح، ان هناك 153 فرع توثيق يعمل خلال الفترة المسائية على مستوي الجمهورية، وشملت هذه المقار بعض شركات الاتصالات وأيضا فروع التوثيق في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف التكدس على فروع الشهر العقاري وأيضاً لإنجاز سرعة المعاملات.