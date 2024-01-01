سعر توكيل عام قضايا 2024.. مصدر بالشهر العقاري يوضح

يُعتبر توكيل عام القضايا من أكثر أنواع التوكيلات المتداولة في الشهر العقاري، نظراً لطلب المواطنين رفع قضايا أمام المحاكم المختلفة، ما يتطلب تحرير مثل هذه التوكيلات، ونرصد لكم في السطور التالية الأوراق المطلوبة وأيضا سعر التوكيل.

الأوراق المطلوبة لتحرير التوكيل

وعن الأوراق المطلوبة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، من أجل عمل توكيل رسمي عام في القضايا، هي أصل بطاقة الرقم القومي للموكل، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

أما بالنسبة للوكيل، فيجب أن يكون الموكل معه اسمه وجنسيته وكذلك عنوانه، ولا يشترط أن يكون حاضرا معه في الشهر العقاري وقت عمل التوكيل، ولكن يشترط في الشخص الوكيل أن يكون محامياً.

مصدر بالشهر العقاري يوضح سعر التوكيل

في سياق متصل، قال مصدر في الشهر العقاري لـ«الوطن»، إن تكلفة عمل توكيل عام القضايا حددتها مصلحة الشهر العقاري بـ50 جنيها فقط، مشيراً إلى أن كل إجراءات عمل التوكيل تجري بخطوات محددة، وفي كل خطوة يكون هناك إيصال بقيمة الإجراء المتخذ لإنهاء تحرير التوكيل وأيضاً منعاً للتلاعب في سعر التوكيل.