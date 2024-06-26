موعد صرف معاش شهر يوليو 2024 من البنوك بعد تبكيره من «البريد»

تبدأ البنوك العاملة في الدولة في صرف معاشات شهر يوليو 2024، في يوم 1 من ذات الشهر، ولم تصدر هيئة المعاشات أي قرارات حول تبكير في موعد الصرف، ولكن أعلنت هيئة البريد المصري تبكير صرف معاشات يوليو المقبل.

وتبدأ الهيئة القومية للبريد المصري، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة، بصرف المعاشات لكافة أصحاب المعاشات الذين يستحقون الصرف من منافذ البريد عبر كارت ميزة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة.

ولم يتم الإعلان من قبل أي بنك حكومي «مصر، والأهلي، وناصر الاجتماعي، القاهرة، وبنك الإسكندرية» حتى الآن عن حدوث تبكير موعد صرف المعاشات.

الصرف من خلال البريد مساء اليوم

وكانت مصادر حكومية قد أكدت لـ«الوطن» أن الهيئة القومية للبريد المصري ستقوم بتبكير موعد صرف المعاشات، بدلًا من يوم 1 من شهر يوليو ليكون مساء اليوم الأربعاء، وبذلك يصرف المستحقين قبل موعدهم بـ6 أيام.

ويتم صرف معاشات شهر يوليو يوم 1 المُقبل، وبذلك يكون أصحاب المعاشات صرفوا الدفعة الخامسة من الزيادة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بها في شهر مارس الماضي.