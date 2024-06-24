8 مستندات مطلوبة لصرف معاش المتوفى المؤمن عليه.. اعرفها

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، إجراءات ومستندات صرف معاش المتوفى المؤمن عليه، في القطاعين الحكومي أو الخاص سواء للوالدين، الأرملة، والأبناء والأخوات.

صرف المعاش في نفس شهر الوفاة

وأقر القانون صرف الحقوق التأمينية للمستحقين في الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وذلك بعد التوجه للمنطقة التأمينية التي يتبع لها صاحب التأمين وتقديم طلب صرف معاش.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتمكن من صرف المعاش، فهي كالتالي:

1- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

2- صورة من شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

3- صورة من مؤهل الأبناء بشرط عدم تجاوز السن القانونية، وهي 21 عامًا بالنسبة للمؤهل المتوسط، و26 عامًا للمؤهل الجامعي.

4- شهادة من الجهات التعليمية للأبناء، بشرط عدم تجاوز السن القانوني للاستحقاق.

5- صورة من بطاقات الرقم القومي للأشخاص المُستفيدين.

6- بيان أجر اشتراك تأميني من مكتب التأمينات أو من صاحب العمل.

7- بيان من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة في حالة إذا كان المستحق يزاول مهنة.

8- تقديم مفردات مُرتب وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المُتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة، وذلك في حالة عمل المُستحق بالقطاعين الحكومي أو العام.