شروط قبول تظلمات تكافل وكرامة 2024.. اعرف طريقة الاستعلام

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط قبول تظلمات تكافل وكرامة 2024، خاصة للأسر التي تتقدم بطلب استحقاق المعاش ويتم رفضها.

شروط قبول تظلمات تكافل وكرامة 2024

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن هناك عددًا من شروط قبول تظلمات تكافل وكرامة 2024 التي يجب أن تتوافر لدى الأسرة المتقدمة بطلب الحصول على المعاش، لكي يتمّ قبوله ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وتتمثل هذه الشروط في:

- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- ألا يكون مستأجر أكثر من فدان أرض زراعية.

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج.

- تقديم الإستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024 بصورة صحيحة

ووفقًا لما حددت الوزارة، يتم الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة 2024 بصورة الرقم القومي الخاص بالشخص الذي يرغب في التقديم على تظلم من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 1444، أو من الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.