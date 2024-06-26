تنسيق الثانوية العامة 2024 في 23 محافظة.. «اعرف درجاتك»

اعتمدت 23 محافظة، تنسيق الثانوية العامة 2024 رسميا بالدرجات، والحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة 2024/2025، وكذلك تنسيق الدبلومات الفنية ليتمكن كل طالب وطالبة من تحديد مستقبله، وهل سيلتحق بالثانوية العامة أم التعليم الفني وفقًا لمجموعه في الشهادة الإعدادية.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات بالدرجات بعد اعتمادها رسميًا من محافظي الأقاليم، وذلك ضمن خدماتها المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

واعتمد المحافظون، الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 في نحو 23 محافظة حتى الآن، فيما يترقب طلاب 4 محافظات إعلان التنسيق خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي «أسيوط، وقنا، والبحر الأحمر، ومطروح».

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في 23 محافظة

وجاء تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 في 23 محافظة بالدرجات، في المرحلة الأولى كالآتي:

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الفيوم: 233 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الشرقية: 240 درجة بالحكومي، و230 درجة بالخدمات، و220 درجة بالخاصة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الجيزة: 225 درجة بالحكومي، و140 بالخاص، و90 بالخدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في القاهرة: 232 درجة بالعام والرياضي، و140 بالخاص، و192 بالخدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية: 243 درجة بالحكومي، و174 للخدمات، و140 للمنازل، و140 للخاص.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في البحيرة: 245 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في سوهاج: 245 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في كفر الشيخ: 254 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في المنوفية: 242 درجة بالحكومي، و225 بالخاص، و220 بالخدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في القليوبية: 230 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في بني سويف: 233 درجة بالحكومي، و180 درجة بالخدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في المنيا: 224 درجة حكومي، و214 رياضي، و180 خاص.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الوادي الجديد: 236 درجة بالداخلة، و235 درجة بالخارجة، و220 درجة بباريس، و210 درجات بالفرافرة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الأقصر: 233 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في أسوان: 220 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في شمال سيناء: 245 درجة بالحكومية، و200 درجة بالخاصة، و190 درجة بالخدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في جنوب سيناء: 240 درجة بالطور وشرم الشيخ ودهب ونويبع وكاترين وأبورديس ورأس سدر، و245 درجة لأبو زنيمة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية: 220 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الغربية: 233 درجة بالحكومي، و170 درجة بالخاص.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسماعيلية: 240 درجة حكومي، و210 درجات خدمات.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في السويس: 225 درجة حكومي، و200 درجة للخاص.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في بورسعيد: 249 درجة.

- تنسيق الثانوية العامة 2024 في دمياط: 233 درجة حكومي، و210 درجات خدمات.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 في 4 محافظات

وفيما يخص المؤشرات الأولية للحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة بـ 4 محافظات التي لم تعتمدها حتى الآن، فإنّها من المتوقع أن تكون كالآتي:

تنسيق الثانوية العامة 2024 في أسيوط: من المتوقع أن تكون 245 درجة مثل العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في قنا: من المتوقع أن يزداد عن 250 درجة العام الماضي بسبب ارتفاع نسبة النجاح.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في البحر الأحمر: من المتوقع أن يبلغ 200 درجة مثل العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في مطروح: من المتوقع أن يتراوح بين 164.5 وحتى 226 درجة مثل العام الماضي، إذ يختلف في كل إدارة تعليمية عن الأخرى، وفقًا للكثافة الطلابية ونسب النجاح بها.