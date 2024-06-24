تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية...اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية، هو أكثر ما يشغل تفكير طلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية في المحافظة، خاصة بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 93% بعد انتهاء نحو 110 ألف طالب من أداء الامتحانات يوم 23 مايو.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي جاءت بنسبة 93%، إذ ارتفعت نسبة النجاح عن العام الماضي التي كانت بنسبة 87%، ما يجعل تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية مرتفعًا عن العام الماضي.

وجاء تنسيق الثانوية العامة في الدقهلية العام الماضي على مدار مرحلتين؛ المرحلة الأولى جاءت بــ243 درجة، وتمت الموافقة على نزول التنسيق في المرحلة الثانية إلى 237 درجة.

ووفقًا للمؤشرات وارتفاع معدل نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي، فمن المتوقع أن يرتفع معدل تنسيق الثانوية العامة 2024 في الدقهلية بمعدل من 3 إلى 7 درجات عن العام الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

ونستعرض أهم الأوراق المطلوبة للتقديم في السطور التالية:

- أصل الشهادة الإعدادية وصور منها

- أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب

- عدد 6 صور شخصية للطالب 4*6

- ملف التقديم وطلب الالتحاق والدمغات المطلوبة

- البطاقة الصحية للطالب

- ملف ورقي

- حافظة بلاستيكية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية انطلقت يوم السبت 18 مايو واستمرت لمدة أسبوع حتي انتهت يوم 23 مايو، وادي بها نحو 110 ألف طالب من ضمنهم 108 ألف في الشهادة الإعدادية العامة.