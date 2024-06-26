طريقة عمل الكشك الصعيدي في دقائق.. «سهلة ومش مكلفة»

طريقة عمل الكشك الصعيدي، واحدة من الأكلات التي تحظى بتفضيل العديد من الأسر المصرية، وخاصة قاطني مدن الصعيد، فهي وجبة أساسية على طاولة الطعام، بجانب البط أحيانًا وطاجن البامية في أوقات أخرى، ويمكن تحضيرها بمفردها أو بصدور الدجاج.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

ويرصد «الوطن» طريقة عمل الكشك الصعيدي، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي، وذلك كالتالي:

مكونات عمل الكشك الصعيدي

مكعبات الكشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل أسود

بهار مشكل

لتر من مرق الدجاج

طريقة عمل الكشك الصعيدي

احضري مكعبات الكشك، وضعيها في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

على الجانب الآخر، حمري شرائح البصل، مع صدور الدجاج، ثم ضيفي البهارات.

ضيفي للخليط مرق الدجاج ويترك الخليط حتى يغلي.

في الخطوة التالية، قومي بتصفية الكشك، ثم ضعيه على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر، والحرص ألا يتكتل.

أضيفي نصف كمية البصل المحمر، وقلبي جيدًا حتى الحصول على القوام المطلوب.

ارفعي الكشك من على النار، واستخدمي باقي الكمية من البصل المحمر للتزيين.

طريقة عمل الكشك الصعيدي في دقائق

وهناك طريقة أخرى لعمل الكشك الصعيدي بخطوات سريعة وغير مكلفة على الإطلاق وتأتي كالتالي:

مقادير الكشك الصعيدي

ربع كيلو من الكشك

ماء

بصل زيت

مرقة/شوربة

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة عمل الكشك الصعيدي

انقعي الكشك في الماء في البداية ليتضاعف حجمه.

في الخطوة التالية، اغلي المرقة/ الشوربة على النار، ثم ضيفي إليها الكشك.

ضيفي الملح والفلفل الأسود.

على الجانب الآخر، حمري البصل في الزيت على النار، وضيفي جزء من البصل على الكشك وقلبيه.

أذيبي الدقيق في القليل من الماء وضيفيه.

اغرفي الكشك وضعى البصل المحمر على الوجه وقدميه.