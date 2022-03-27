«الست محروسة»: الكشك كان حلم وتحقيقه كان استحالة والحمد لله راضية

أعربت السيدة الأربعينية محروسة سالم، عن سعادتها باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالتها الإنسانية، إذ تتحدى الإعاقة بالعمل على تروسيكل، خلال ظهورها ببرنامج من مصر، على قناة cbc، من تقديم الإعلامي عمرو خليل.

ووجهت «الست محروسة» الشكر للجميع بعدما تسلمت الكشك الذي طلبته من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال البرنامج، قائلة: «ربنا يخليكم، مش لاقية كلمة أقولها، ولا أشكر بيها سيادة الرئيس، الموضوع كله كان حلم وتحقيقه كان استحالة، لكن ربنا يبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي».

والله ما طمعانة في أكتر من الكشك

وأضافت «محروسة»: «والله ما طمعانة في أكتر من الكشك، راضيين الحمد لله، أكتر من كده أبقى إنسانة طمعانة، وربنا يعينني إني أكمل رسالتي وأوصل عيالي لبر الأمان، لو طلبت أكتر من كده يبقى افتراء على نعمة ربنا، كل اللي ينقصنا إني أسلم على سيادة الرئيس، لأن اللي عملوا معايا مكنتش متخيلاه، ربنا يبارك لك في عمرك يا سيادة الرئيس ويجازيك عنه ويبلغك رمضان وأنت في أحسن حال، كتبت شهادة ميلاد جديدة لي وعيالي».

استجابة الرئيس للست محروسة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى مداخلة هاتفية في البرنامج، وأعلن فيه استجابته للحالة الإنسانية الخاصة بالسيدة محروسة.

وصرحت الحاجة «محروسة» لـ«الوطن» بأنها لم تكن تتخيل تَدخل رئيس الجمهورية بنفسه شخصيًا؛ من أجل دعمها في أزمتها، إذ شعرت بأن قلبها سيقف من الفرحة، ولم تكن تصدق أن الرئيس بنفسه سيدخل ويتواصل مع البرنامج ليساندها.