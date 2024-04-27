طريقة عمل الكشك باللبن.. أكلة خفيفة وسهلة التحضير
كتب:
آية الله الجافي
06:28 ص | السبت 27 أبريل 2024
طريقة عمل الكشك باللبن
الكشك باللبن من الأطباق الشعبية المفضلة عند المصريين، لما يتميز به من مذاق شهي خفيف، بالإضافة إلى سهولة تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة وخطوات بسيطة، لذا نستعرض في التقرير التالي أسرار عمل الكشك باللبن الذي يُمكن تناوله بالملعقة أو الخبز البلدي.
يُمكن لربة المنزل تحضير الكشك باللبن بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وفي وقت لا يتعدى 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، كالتالي:
مقادير طريقة عمل الكشك باللبن
- ربع كوب دقيق أرز.
- 1 لتر شوربة.
- 2 صدر فراخ مقطعين إلى مكعبات صغيرة.
- 1 كوب من الحليب.
- 1 كوب من الزبادي.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- 1 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 3 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
- 1 مكعب مرقة.
- 3 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
خطوات عمل الكشك باللبن
- اخلطي البصل مع القليل من الملح ورشة بسيطة من الدقيق.
- حمري البصل مع السمنة البلدي في حلة على النار، حتى تأخذ لونا ذهبيا فاتحا ثم خذ منه جزء لتزيين الكشك.
- ضيفي قطع الفراخ وشوحيها مع البصل بشكل جيد.
- ضيفي الأرز والشوربة ومكعب المرقة وبعد ذلك غطي الحلة حتى ينضج تمامًا.
- قلبي الدقيق مع الحليب والزبادي جيدًا.
- ضيفي مزيح الدقيق واللبن والزبادي إلى الأرز مباشرة بعد التأكد من اكتمال التسوية، وقلبي باستمرار حتى يصبح القوام كثيف.
- قومي بوضع الملح والفلفل الأسود.
- قدمي الكشك باللبن في أطباق مع البصل المحمر على الوجه.