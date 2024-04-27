طريقة عمل الكشك باللبن.. أكلة خفيفة وسهلة التحضير

الكشك باللبن من الأطباق الشعبية المفضلة عند المصريين، لما يتميز به من مذاق شهي خفيف، بالإضافة إلى سهولة تحضيره في المنزل بمكونات متوفرة وخطوات بسيطة، لذا نستعرض في التقرير التالي أسرار عمل الكشك باللبن الذي يُمكن تناوله بالملعقة أو الخبز البلدي.

يُمكن لربة المنزل تحضير الكشك باللبن بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل وفي وقت لا يتعدى 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، كالتالي:

مقادير طريقة عمل الكشك باللبن

ربع كوب دقيق أرز.

1 لتر شوربة.

2 صدر فراخ مقطعين إلى مكعبات صغيرة.

1 كوب من الحليب.

1 كوب من الزبادي.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

1 مكعب مرقة.

3 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

خطوات عمل الكشك باللبن