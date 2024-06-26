تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألف منتفعة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة ، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة خلال شهر يونيو، وذلك ضمن جهود المحافظة للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إنّ الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ90 ألفًا و327 منتفعة، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

تنفيذ 116 ألفًا و963 زيارة منزلية

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه جرى تنفيذ 116 ألفًا و963 زيارة منزلية، عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 84 ألفًا و812 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 13 ألفًا و427 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لعدد 12 ألفًا و790 سيدة بعد الوضع، فضلاً عن تنفيذ 29 ألفا و603 ندوات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والأمراض المزمنة.