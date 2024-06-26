خصومات 50% على إصدارات «القومي للترجمة» و«الأعلى للثقافة» بمناسبة 30 يونيو

تقدم قطاعات وزارة الثقافة فعاليات متنوعة احتفالا بذكرى 30 يونيو، ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبة والذي اعتمدته الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيقدم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي خصومات تصل إلى 40% على إصدارات المركز، فيما يقدم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، خصمًا يصل إلى 50% على باقة مختارة من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو المقبل.

مكتبات مصر العامة

وضمن احتفالات 30 يونيو تنظم مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبدالرؤوف الريدي، يجرى تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بفروع المكتبة على مستوى الجمهورية، تتضمن مجموعة من الندوات التثقيفية التي تتناول ثورة 30 يونيو، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية للأطفال والشباب.

صندوق التنمية الثقافية

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية بعنوان ثورة 30 يونيو إرادة شعب، وذلك السابعة مساء 29 يونيو، بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وبمشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، والتي تُقدم باقة من أشهر الأغاني الوطنية.

كما تُقام سلسلة من عروض الأفلام، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، السابعة مساء السبت 29 يونيو، بالإضافة إلى إقامة صالون ثقافي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من رموز الثقافة والسياسة، السابعة مساء الأحد 30 يونيو.