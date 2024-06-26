«ثلاثون مليون كلمة».. كتاب يدعو للاستثمار في الطفل من «القومي للترجمة»

يدعو كتاب «ثلاثون مليون كلمة» الصادر حديثا عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، يدعو للاستثمار في بناء الطفل، من خلال بناء مخ الطفل عن طريق الانتباه والتحدث أكثر وتبادل الحوار، والكتاب من تأليف كل من دانا ساسكيند، وبيث ساسكيند، وليزي لوينتز ساسكيند، وترجمة أسماء راغب نوار.

التأثير المذهل للكلمات في نمو الطفل

ومن كلمة المركز القومي للترجمة: يحكي هذا الكتاب قصة عن مهمة المرأة التي لا هواد فيها لإعطاء كل طفل فرصة للنمو والازدهار. لقد ساعد عمل المؤلفة دانا ساسكيند، جراحة الأطفال، مع الصم على تبين التأثير المذهل للكلمات في نمو الطفل؛ فهي تقدم رؤية بسيطة، لكنها عميقة، لكيفية تهيئة بيئة لغوية ثرية حتى يتمكن طفلك من النجاح والازدهار. موضحة بالحجج والبراهين أسباب حاج الآباء والأمهات إلى التحدث مع أطفالهم منذ الولادة ومبررات كون بعض أنواع التواصل أفضل من غيرها.

دعوة لإثراء الأطفال

وتابع القومي للترجمة: لن يجعلك هذا الكتاب تفكر بطريقة باعتبارك أبا أو أما فقط، بل سيفور لك الأدوات لمساعدة طفلم على أن يكون في أحسن حالاته، فهو موجه بما يحويه من أفكار مذهلة في كل صفحة من صفحاته، للآباء والأمهات والمعلمين وواضعي السياسات، إنه غني بالمعلومات ويتحرى الشفقة بالطفل، إنه دعوة إلى اتخاذ إجراءات مصممة لإثراء أعظم مواردنا الطبيعية ألا وهي أطفالنا.