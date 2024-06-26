لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

في إطار الرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين، وتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لرفع علم مصر عاليا خفاقا، نجح لاعبوا فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركين ضمن قوام المنتخب القومي في حصد المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية التي أقيمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية بمشاركة 14 دولة.

حيث تمكن لاعبوا القوات المسلحة الذي يشرف على تدريبهم نخبة من المتخصصينبقيادة قوات الصاعقة من حصد عدد (7) ميدالية متنوعة بواقع (2) ميدالية ذهبية وزن (85-90)، و(2) ميدالية فضية وزن (75) والثقيل فوق (100)، و(3) ميدالية برونزية وزن (70) وفئة الفيزيك وزن (90).

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية المتميزة من أبنائها بما يمكنهم من تحقيق المراكز الأولى بمنصات التتويج لمختلف الألعاب الرياضية التي يشاركون بها.