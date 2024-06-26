«ابعدوا عن المراجعة».. خبير تربوي ينصح طلاب الثانوية العامة لتجنب التوتر

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة عقب الخروج من الامتحان لتجنب التوتر والقلق، قائلا: «إن خير الأمو الوسط، فمثلا على الطالب الذي يتأثر بالقلق وأخطائه بالامتحانات بسهولة، تجنب مراجعة الامتحان قدر الإمكان».

نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد «نظام الاختيار من متعدد» يثير القلق بين الطلاب، إذ إنهم يكونوا غير متأكدين من إجابتهم في بعض الأسئلة، وبالتالي يزيد الخوف والتوتر لدى الطلاب، وأحيانا يظن الطالب أن إجابته خطأ ويزداد توترا، وهي في حقيقة الأمر تكون الإجابة صحيحة.

تحذير من مراجعة الامتحان

وتابع: «بعد نظام الاختيار من متعدد الجديد للثانوية العامة، أصبحت الإجابات غير مباشرة والأسئلة لا تأتي بصورة مباشرة من الكتاب، إذ تستهدف قياس تطبيق المعلومات في مواقف جديدة، وبالتالي قد يتأثر الطالب بإجابات آخريين، وتتأثر نفسيته بالسلب»، مشددا على ضرورة عدم مراجعة الامتحانات بشكل مفرط عقب الامتحان.

ووجه رسالة للطلاب، قائلا: «أنت عملت اللي عليك خلاص، بص للامتحانات الجاية ومتتأثرش بإجابات الماضية».