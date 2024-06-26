انقطاع كهرباء يضرب العالم.. «إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن الأزمة العالمية (فيديو)

يعاني العالم ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ ما يضغط على البنية التحتية للطاقة، وهي من بين الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في عدد من دول العالم ولا سيما الدول المتقدمة.

وعرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا تليفزيونيًا بعنوان «موجة الحر.. وانقطاع الكهرباء في عدة دول بالعالم»، وذكر التقرير أن مطار مانشستر ببريطانيا يلغى عدة رحلات بسبب انقطاع الكهرباء.

وأضاف التقرير أن الكهرباء انقطعت عن مناطق واسعة بدول غرب البلقان بسبب الحرارة، وعدة مدن أمريكية أعلنت عن خطط لتخفيف الأحمال بسبب موجة الحر وطلبت نيويورك من السكان الاستعداد لتخفيف الأحمال الكهربائية.

ولفت التقرير إلى أن غالبية دول العالم تواجه موجات حر غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية مما خلق ضغوطًا كبيرة على شبكات الكهرباء، وأجبر الحكومات بغض النظر عن وضعها الاقتصادى على تخفيف أحمال الطاقة من خلال قطع التيار الكهربائي لفترات قد تطول أو تقصر خلال اليوم.