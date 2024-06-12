البابا تواضروس يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيها: «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة الأخطار والتحديات المختلفة المحيطة بمصر، والتي نثق في حكمة إدارتكم إزاءها».

البابا تواضروس يرسل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي

وأضاف البابا خلال البرقية: «ندعو الله أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.»