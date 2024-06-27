وظائف خالية في بنك الإسكندرية لراغبي العمل في البنوك.. اعرف الشروط

أعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكد إن»، عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة للعمل بمكتب مكافحة غسيل الأموال، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، لمساعدتهم على الحصول على مصدر دخل شهري ثابت لهم.

وكشف بنك الإسكندرية عن التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط والمؤهلات المطلوبة والمسؤوليات الخاصة بالوظائف، والتي تأتي كالتالي:

شروط وظائف بنك الإسكندرية

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك الإسكندرية حاصل على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة.

- أن يكون الحد الأدنى من الخبرة الإجمالية 11 عامًا بما في ذلك الخبرة السابقة في المناصب الإدارية.

المهارات المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- المعرفة الكافية بـ(السياق التنظيمي للامتثال).

- الخبرة في مدونة الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية والقواعد وإجراءات السياسات والتعليمات في بنك الإسكندرية.

- أن يكون على مستوى الخبراء في التفكير التحليلي ومهارات اتخاذ القرار.

- الطلاقة تحدثا وكتابة باللغة الإنجليزية.

- أن يكون على مستوى الخبراء في مهارات الكمبيوتر في MS Office وPower Point والمعرفة الكاملة في النظام المصرفي الأساسي.

- أن يكون لديه مهارات إدارية وقيادية قوية.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة عمليات الضمان والتحقق من التنفيذ الصحيح للعمليات والإجراءات الداخلية.

- تعزيز وتنفيذ الزيارات الميدانية وتقارير زيارات تقييم التدريب في ضوء خطة زيارات المراقبة السنوية.

- القيام بزيارات مفاجئة للفروع والوحدات عند الحاجة.

- متابعة التقارير المتعلقة بالزيارات الميدانية للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

- الإشراف ومتابعة أعمال مسؤولي الالتزام بالفروع واتخاذ الإجراءات المناسبة لإدارة تلك الأعمال بطريقة فعالة.- - الفحص والتحقق من التقارير والإخطارات الواردة من مسؤولي الامتثال في الفروع ووحدات المكتب الرئيسي والوظائف المتخصصة بشأن أنشطة الامتثال.

- المشاركة في مراقبة الإجراءات التصحيحية اللازمة فيما يتعلق بالشكاوى.

- نشر ثقافة الالتزام المؤسسي من خلال إنشاء قنوات اتصال وأدوات تدريبية فعالة.

- إعداد خطة مراقبة الامتثال والتدريب.

- يكون مسؤولاً عن إصدار النشرات الإخبارية للامتثال بانتظام.

- الدعم والتعاون مع جميع الفروع والوحدات المختلفة في استفساراتهم.

- حل المشكلات وطرح سبل حلها في مجال مكافحة غسل الأموال والحظر لتذليل معوقات العمل وتوضيح كيفية حلها.

- التأكد من الالتزام بقواعد سلوك موظفي بنك الإسكندرية للمجموعة والتعليمات ذات الصلة.

- متابعة معاملات حسابات الموظفين.

- تلقي إشعارات أو تقارير من الفروع بخصوص مخالفات المعاملات التي تتم على حسابات الموظفين.

- التعاون مع إدارة التدقيق الداخلي والإدارة القانونية في أي تحقيقات مطلوبة للموظفين.

- إعداد وتقديم التقارير السنوية ونصف السنوية لضمان الامتثال والتحليلات والعروض التقديمية إلى لجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة والمجموعة الأم حسب الطلب.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية الجديدة الدخول للصفحة الرسكية الخاصة ببنك الإسكندرية على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للبنك.