«الري» تعلن وظائف شاغرة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، حاجة أحد فروعه في محافظة المنصورة، لعدد من الموظفين في مجموعة من التخصصات المتنوعة، عن طريق الندب أو النقل أو الإمارة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة، بشرط توفر عدد من الشروط في المتقدم لكل تخصص على حده.

التخصصات المطلوبة

وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي:

مدير فرع المنصورة (مهندس).

منسق تدريب (مؤهل عالٍ).

مسئول IT (نظم معلومات).

خدمات معاونة (عمال).

أفراد أمن (مؤهل مناسب).

المستندات المطلوبة للتقديم

بيان حالة وظيفية معتمد.

السيرة الذاتية.

صورة بطاقة الرقم القومي.

موافقة جهة العمل الأصلية.

رقم التليفون المحمول.

طريقة التقديم

ويمكنك للراغبين في التقديم لهذه الوظيفة التقدم لها عن طريق تقديم الطلبات باسم رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمركز وهو rtswri@mwri.gov.eg، على أن يرفق بالطلب المستندات السابق ذكرها.