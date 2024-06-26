كاظم الساهر يوجه رسالة إلى جمهوره في مصر: مُلتقانا الجمعة في حفل جديد

وصل المطرب العراقي كاظم الساهر إلى القاهرة، اليوم، استعداداً لإحياء حفله يوم الجمعة المقبل بالقاهرة الجديدة، بعد غياب عامين عن المسرح.

ويأتي هذا الحفل كجزء من جولة القيصر العالمية للترويج لألبومه الجديد «مع الحب» الذي أُطلق في فبراير الماضي احتفالاً بعيد الحب.

كاظم الساهر وحفله الجديد

ووجه كاظم الساهر رسالة إلى جمهوره في مصر بعد عامين من الغياب، معربا عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره مجددًا، مشاركا متابعيه عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» كتب فيه: «ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد، لا تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك».

ألبوم كاظم الساهر

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم «مع الحب»، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا»، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.