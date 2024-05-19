«الموسيقيين» تحسم جدل إلغاء حفل كاظم الساهر في الأهرامات

حالة كبيرة من الجدل تمت إثارتها في الساعات الماضية، بعد إعلان الشركة المنظمة عن تفاصيل أسعار وفئات حفل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر في الأهرامات يوم 28 يونيو المقبل، والتي تصل إلى 32 ألف جنيه، وهو ما جعل العديد من الأنباء تتردد عن إمكانية إلغاء الحفل وعدم إقامته.

حقيقة إلغاء حفل كاظم الساهر

وأوضح منصور هندي رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حفل كاظم الساهر سينطلق في موعده المحدد ولا صحة لتأجيله.

وأشار إلى أن الجهة المنظمة استخرجت التصاريح اللازمة ظهر اليوم من نقابة الموسيقيين بعد موافقة النقيب مصطفى كامل، ودفع الرسوم اللازمة لانطلاق الحفل.