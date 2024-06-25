بعد غياب عامين.. كاظم الساهر يلتقي جمهوره في مصر الجمعة المقبلة

يُقام حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الجمعة المقبلة، بعد غياب سنتين عن محبيه في مصر، ضمن جولة القيصر العالمية للإعلان عن ألبومه الجديد «مع الحب» الذي تمّ إطلاقه في فبراير الماضي احتفالًا بعيد الحب.

حفلة كاظم الساهر بمصر

تأتي هذه الحفلة بعد عامين من آخر حفلات كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية والتي جاءت بعد غياب عن مصر لمدة 14 عامًا، وقد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها «ملتقانا قريبًا في مصر أم الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك».

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة المنظمة عن نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس ودون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

ألبوم كاظم الساهر الجديد يحمل اسم «مع الحب»، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغاني هي: «يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا»، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائي جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته «كتاب الحب» عام 2016.