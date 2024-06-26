«الخشت»: 2.2 مليار جنيه لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة 

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة واجه العديد من التحديات والصعوبات، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تسعي في الأساس لتقديم خدمة للمريض.

وأكد «الخشت»، خلال مؤتمر صحفى داخل مستشفى أبو الريش على هامش افتتاح أعمال التطوير بالمستشفى، أن عملية التطوير مستمرة في مستشفيات جامعة القاهرة وتقديم الخدمة الطبية للمريض هي الأساس، مؤكدًا أنّ الفترة المقبلة ستشهد افتتاحات كبيرة في المستشفيات بمختلف التخصصات، متابعا: «حجم التطوير الذي حدث في مستشفيات الجامعة بلغ نحو ملياري و150 مليون جنيه من التمويل الذاتي».

المجمع الطبي في أكتوبر

وتطرق الخشت إلى المجمع الطبي في أكتوبر، لافتا إلى أنه يضم 4 مستشفيات طبية ذات جودة عالمية، وأنه بمثابة نواة للقصر العيني الجديد، وجرى الانتهاء من كافة المنشآت و جاري العمل على التجهيزات اللوجستية، مؤكد أن أي حالة غير قادرة دخلت قصر العيني الفرنساوي جرى التعامل مع فورا بالمجان، مؤكدا على دورها الكبير في التعامل مع مصابي مرضى كورونا.