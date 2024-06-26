رابط ورقة مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. اعرف أهم المصطلحات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط ورقة مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024، التي يؤديها الطلاب يوم السبت المقبل، وتتضمن مجموعة من المفاهيم والمصطلحات والقوانين التي تساعد الطالب في فهم فكرة أسئلة الامتحان.

ورقة مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024

وأكدت الوزارة أن ورقة مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 متوفرة علي الموقع الرسمي للوزارة للطلاب يمكن الاطلاع عليها قبل الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم تسليمها للطلاب مع ورقة الأسئلة بداية الامتحانات ويتم تسليمها مرة أخري بعد الانتهاء من الامتحان.

وشددت على طلاب الصف الثالث الثانوي بعدم الكتابة أو الشطب علي ورقة مفاهيم الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 أو أتلافها لاستخدامها في السنوات المقبلة في امتحانات الثانوية العامة، مطالبا رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب مع بداية اللجنة.

امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الفيزياء الصف الثالث الثانوي 2024 وتوزيع الدرجات وهي كالتالي:-

- مدة امتحان الفيزياء: 3 ساعات.

- عدد الأسئلة المقالية للفيزياء: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد للفيزياء: 32 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

- العدد الكلي لأسئلة الفيزياء: 2 مقالي و44 موضوعي، بإجمالي 46 سؤالا.

- الدرجة الكلية للفيزياء: "4 للمقالي، و56 للموضوعي بإجمالي 60 درجة.