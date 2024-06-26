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توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024.. اعرف مواصفات الأسئلة

كتب:

أميرة فكري
10:55 ص | الأربعاء 26 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024، وعدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» والأسئلة المقالية، والذي يؤديها الطلاب يوم السبت المقبل في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات. 

توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 وهي:

مدة امتحان الفيزياء: 3 ساعات.

-عدد الأسئلة المقالية للفيزياء: سؤالين كل سؤال بدرجتين.

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد للفيزياء: 32 سؤالا بدرجة واحدة، و12 سؤالا بدرجتين.

- العدد الكلي لأسئلة امتحان الفيزياء: 2 مقالي و44 موضوعي، بإجمالي 46 سؤالا.

- الدرجة الكلية لامتحان للفيزياء: "4 للمقالي، و56 للموضوعي بإجمالي 60 درجة.

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

- امتحان الفيزياء للثانوية العامة بنظام البابل شيت.

- امتحان الفيزياء 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- أسئلة امتحان الفيزياء 70 للمستويات المتوسطة و30% للمستويات العليا.

- امتحان الفيزياء أوبن بوك حيث يتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم .

- أسئلة امتحان الفيزياء غير معقده أو تعجيزية و يوجد سؤال له أكثر من إجابة ولا إجابات متشابهة لأي سؤال.

 

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