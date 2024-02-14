زيادة أسرّة الرعاية المركزة في مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تجهيز عناية مركزة متوسطة لقسم الباطنة بطاقة استيعابية 5 أسرّة وذلك بالمستشفى الجامعي الجديد، ليصيح إجمالي عدد أسرة العناية 76 سريرا، في إطار تنفيذ لخطة الجامعة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى.

القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجا

وأكد «النعماني»، أن العمل بمستشفيات سوهاج الجامعية يُجرى على قدم وساق، وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، إلى جانب حرصها على المساهمة في عدد من المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، و100 مليون صحة، والقضاء على فيروس «سي» والأمراض غير السارية وغيرها.

وأضاف، أن زيادة القوة السريرية للرعاية المركزة بالمستشفى الجامعي الجديد يسهم في القضاء على قوائم الانتظار للحالات الأكثر احتياجاً للرعاية، مما يساعد في علاجهم بشكل أسرع، موضحاً أنه تم توفير القوى البشرية من أطباء وهيئة تمريضية، ومستلزمات التشغيل، إلى جانب إتباع معايير مكافحة العدوى والجودة وتطبيقها بشكل يضمن صحة وسلامة المريض.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن المستشفى الجامعي الجديد يشهد اقبالاً كثيفاً من المرضى، وذلك عقب صدور قرار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة بنقل استقبال الطوارئ من المستشفى الجامعي القديم إلى الجديد، ليتم تشغيل المستشفى بكامل طاقته؛ لتقديم خدماتها الطبية على مستوى عال من الجودة للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة.

وأضاف، أن المستشفى تضم 15 سريرا في عناية التخدير، و15 سريرا بعناية العصبية، و15 سريرا بعناية القلب، و10 أسرة بعناية الأطفال، و6 أسرة بعناية الصدرية، إضافة إلى 5 أسرة بعناية جراحة المخ والأعصاب، و10 أسرة بالعناية المتوسطة والإصابات.