«التنمية المحلية»: تنفيذ 173 دورة لـ11 ألف متدرب في 11 شهرا

كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز سقارة خلال خطته الحالية لعام 2024 وعددها 173 دورة تدريبية، منها 70 جرى تنفيذها لأول مرة بنسبة 40% من إجمالي الدورات، فضلا عن 15 دورة أُضيفت إلى الخطة أثناء التنفيذ بتكليف من وزير التنمية المحلية، واستفاد منها 11 ألفا و284 متدربا على مدار 11 شهرا بواقع 40 أسبوعا تدريبيا بإجمالي 989 يوما تدريبيا.

منظومة التدريب

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بدعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأوضح أنّ الخطة التدريبية للعام المالي المنتهي جاءت ملبية لمعظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات وزيادة في رفع كفاءة وتطوير أكبر عدد ممكن من العاملين بالإدارة المحلية ومحدثة عن العام الماضي بنسبة زيادة في عدد المتدربين بلغت 75,6% مقارنة بعام 2023.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت إلى أنّ الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وجميع المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيرا لإصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.