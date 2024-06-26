توافد آلاف المصطافين على شواطئ الغردقة اليوم.. تذكرة الدخول بـ20 جنيها

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من المواطنين منذ صباح اليوم، خاصة شواطئ العائلات التي فتحت أبوابها للمصطافين منذ الساعة الثامنة صباحًا، إذ تضم المدينة الساحلية عددًا من شواطئ العامة تحت إشراف محافظة البحر الأحمر.

وأشار أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة، إلى أنّ آلاف المصطافين توافدوا على الشواطئ اليوم، تزامنًا مع ارتفاع درجة الحرارة، إذ جرى فتح أبواب الشواطئ منذ الساعة الثامنة صباحًا، طبقًا لتعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

مواعيد شواطئ الغردقة

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استمرار استقبال الزائرين حتى موعد غلق الشواطئ في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وآخر موعد لنزول البحر في الساعة السادسة مساءً.

أسعار دخول الشواطئ

وأشار الى أنّ أسعار دخول شواطئ العائلات بالغردقة تبدأ من 20 جنيها وحتى 50 جنيها للفرد الواحد، شاملة الكراسي والشماسي وجميع الخدمات.

وأكد أن شواطئ العائلات مجهزة بأحدث الأجهزة وكاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية وفرق إنقاذ وسيارة إسعاف طوال 24 ساعة للتدخل السريع في حالة الطوارئ، بناءً علي توجيهات اللواء عمر حنفي محافظ البحر الأحمر.